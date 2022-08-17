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مالي تطالب بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ"أعمال عدوانية" لفرنسا على أراضيها

i24NEWS - AFP

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رجل يكنس الأرض كرمز لرحيل القوات الفرنسية خلال مظاهرة نظمتها منصة عموم إفريقيا يريولو للاحتفال بإعلان فرنسا سحب القوات الفرنسية من مالي ، في باماكو ، في 19 شباط/فبراير 2022.
FLORENT VERGNES / AFPرجل يكنس الأرض كرمز لرحيل القوات الفرنسية خلال مظاهرة نظمتها منصة عموم إفريقيا يريولو للاحتفال بإعلان فرنسا سحب القوات الفرنسية من مالي ، في باماكو ، في 19 شباط/فبراير 2022.

"فرنسا جمعت معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها"

طالبت مالي مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع طارئ للعمل من أجل أن توقف فرنسا "على الفور أعمالها العدوانية" التي "تنتهك السيادة والتجسس" على أراضيها، "لدينا عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي استخدمته فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".

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ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.

واستنكر ديوب في رسالته "الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم "بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس" ومحاولات "ترهيب". وأضاف أن السلطات المالية لديها "عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".

ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، الأربعاء، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.

وتحمل الرسالة تاريخ 15 أغسطس/آب الجاري، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي، مالي، بعد تسع سنوات من التدخل في البلد الأفريقي، لمكافحة التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب أغسطس/آب 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا. 

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