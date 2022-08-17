الجزائر: ارتفاع حصيلة الحرائق إلى 26 قتيلا في 13 ولاية واتلاف 800 هكتار من الغابات

امتدت إلى 13 ولاية بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

أعلن وزير الداخلية الجزائري، كمال بلجود، اليوم الأربعاء، مصرع 26 شخصا، في أحدث موجة لحرائق الغابات امتدت إلى 13 ولاية بينها سطيف والطارف وسوق أهراس وسكيكدة وتيزي وزو وباتنة وقسطنطينة وقالمة.

وأضاف بلجود أن السلطات الجزائرية تحاول السيطرة على الحرائق "لكن درجات الحرارة والرياح تصعبان المهمة".وأشار وزير الداخلية إلى إجلاء 350 عائلة في ولاية سوق أهراس، بسبب الحرائق، لافتا إلى نشر 700 عنصر من هيئة الدفاع المدني، ومروحيات للمشاركة في إخماد الحرائق شرق البلاد.

من جانبه، قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائق، مؤكدًا وقوف الدولة ومختلف المصالح لإخماد الحرائق، حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس ايضا سجلت 16 حريقا. وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس.

وأوضح وزير الداخلية أن منذ بداية الشهر الحالي، اندلعت 106 حرائق ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي.

الحرائق الحالية أثارت العديد من المخاوف من تكرار سيناريو صيف 2021، عندما التهمت النيران مساحات ضخمة من الغابات في الجزائر، وتسببت في مصرع قرابة 70 شخصًا، بينهم مدنيون وعسكريون.