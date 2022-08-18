جمهورية بيرو تسحب اعترافها بالبوليساريو وتدعم مخطط الحكم الذاتي الذي دعا إليه المغرب في الصحراء

جمهورية بيرو تسحب اعترافها بجبهة البوليساريو ودعم مخطط الحكم الذاتي الذي دعا إليه المغرب في الصحراء

ذكر ببان لوزارة الخارجية لجمهوريةبيرو، اليوم الخميس،أن "البيرو قررت سحب الاعتراف بجبهة البوليساريو وقطع جميع العلاقات معها ودعم مخطط الحكم الذاتي الذي دعا إليه المغرب في الصحراء"وأوضح البيان أنه "سيتم إخطار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار"

وأوضح البيان، أن هذا القرار، جاء بعد المكالمة الهاتفية الأخيرة بين وزير خارجية جمهورية بيرو، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان أنه "توافقا مع القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة ؛ ومع الاحترام الكامل لمبادئ السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ ودعماً للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للخلاف حول الصحراء الغربية؛ وبما أنه لا توجد علاقة ثنائية فعالة حتى الآن، قررت حكومة جمهورية بيرو سحب الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان".

وتابع البيان أن الحكومتان اتفقتا "على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع الفوري على خريطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورات السياسية المنتظمة والتعاون الفعال في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقة والزراعة والأسمدة".

وأوضح البيان أنه "سيتم إخطار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار"، وأكد أن "حكومة جمهورية بيرو، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء، تقدر وتحترم وحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الوطنية، فضلاً عن مقترح الحكم الذاتي".