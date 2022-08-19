زيارة مرتقبة لستيفان دي ميستورا إلى الجزائر وموريتانيا لمناقشة ملف الصحراء

بزيارة مرتقبة إلى الجزائر وموريتانيا لمناقشة قضية الصحراء ما بين سبتمر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الوشيكين

يرتقب أن يقوم المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، ستافان دي ميستورا، ما بين سبتمر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الوشيكين بزيارة إلى الجزائر وموريتانيا لمناقشة قضية الصحراء مع هذه الأطراف المعنية بالنزاع، بحسب ما أوردته صحيفة "أفريكا انتيليجنس".

وكان دي ميستورا قد قال بعد زيارته إلى المغرب في يوليو/تموز المنصرم الماضي، بأنه سيقوم بزيارة أخرى في الفترة المقبلة لزيارة باقي الأطراف المعنية بالنزاع، بعدما اكتفى بزيارة العاصمة المغربية الرباط ولقاء المسؤولين المغاربة فقط.

وكانت جبهة البوليساريو قد أعربت عبر ناطقها الرسمي لدى الأمم المتحدة، عن "أسفها" من عدم قيام ستافان دي ميستورا بزيارة ما تصفه بـ"الأراضي الصحراوية موجهة انتقادها إلى المغرب بدعوى أنه منع المبعوث الأممي من زيارة تلك المناطق وفق تغريدة له على تويتر.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد التقى بالمبعوث الأممي بالرباط، وأجرى معه مباحثات حول قضية الصحراء، بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.وذكر بثوابت موقف المغرب، كما جدد الملك محمد السادس، التأكيد عليها بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر/ تشيرن الثاني 2021، "من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة."

وأكدت الخارجية المغربية في بيان أن "الوفد المغربي جدد أيضا تشبث المغرب بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة، طبقا للقرار 2602، والذي يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي، مستدام، وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء"