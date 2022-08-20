الصومال : مقتل 8 مدنيين على الأقل في هجوم استهدف فندقا في مقديشو

قال المسؤول الأمني محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد المسلحين الذين تم تطويقهم"

أعلن مسؤول أمني، اليوم السبت، عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المسؤول الأمني محمد عبد القادر إن "القوات الأمنية واصلت تحييد المسلحين الذين تم تطويقهم داخل غرفة في مبنى الفندق، ومعظم الأشخاص تم إنقاذهم لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان".

وبحسب محمد عبد القادر، فإن الهجوم على فندق "حياة" كان قد استدعى اشتباكا مسلّحا عنيفا بين قوات الأمن ومسلّحين جهاديين

وكان مقاتلون في حركة الشباب الإسلامي، قد هاجموا فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الجمعة، وسط وابل من العيارات النارية والانفجارات.

وتبنّت الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وقالت في بيان مقتضب نشرته على موقع موال لها أن "مجموعة من المهاجمين الشباب اقتحموا فندق حياة في مقديشو وهم يطلقون النار بداخله".