الجزائر: توقيف 13 شخصا للاشتباه بدورهم في إشعال حرائق في البلاد

الحرائق أسفرت عن خسائر قدرت بـ 1 هكتار غابات، 3 هكتارات أدغال و 16 هكتارًا من الأحراش

أوقفت السلطات الأمنية في الجزائر 13 شخصا للاشتباه في دورهم في إشعال سلسلة حرائق ضربت البلاد خلال الفترة المنصرمة والتي أودت بحياة 38شخصا على الأقل وإصابة 183 شخصا واحتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي، بحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية الرسمية.

وتمكن أفراد الحماية الجزائرية، من إخماد 31 حريقا من الغطاء النباتي بكل من باتنة والبليدة والطارف وبجاية وتيزي وزو.

وكذا ولايات الجزائر العاصمة وجيجل وقالمة وسطيف وسكيكدة والمدية وبرج بوعريريج.

وأضاف المصدر أن الحرائق أسفرت عن خسائر قدرت بـ 1 هكتار غابات، 3 هكتارات أدغال و 16 هكتارًا من الأحراش. الى جانب 318 حزمة تبن و416 شجرة مثمرة و13 نخلة.

وأوضحت على حسابها الرسمي على "توتير" أن المقدم عبدالقادر بزيو رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني كشف عن توقيف 13 شخصا، يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة.، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال متواصلة.

وكانت الحماية المدنية الجزائرية أعلنت، الجمعة الماضية، السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت خلال يومين مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق البلاد.

ويشهد شمال البلد حرائق حرجية سنويا، لكن هذه الظاهرة تتفاقم عاما تلو آخر بفعل التغيّر المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحرّ.

وكان صيف 2021 الأقصى في تاريخ الجزائر الحديث، فقد قضى أكثر من 90 شخصا في حرائق حرجية اجتاحت شمال البلد آتية على أكثر من 100 ألف هكتار من الأحراج، خصوصا في منطقة القبائل.