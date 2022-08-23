الجزائر: 14 شخصا مشتبها في تورطهم في الحرائق أمام القضاء بتهم "القيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة"

القيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان في جو انعدام الأمن

ارتفع عدد الأشخاص المشتبه فيهم في إضرام النيران، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اندلاع الحرائق في شتى ربوع البلاد إلى 14 شخصا من مختلف ولايات الوطن، من بينهم قصر وشيوخ، فيما تم تحديد هوية 35 جثة متفحمة من بين 36 جثة.

وكشفت مصادر موقع “الشروق” الجزائري أن "مصالح الدرك الوطني أوقفت 4 مشتبه فيهم بولاية الطارف، و4 في باتنة و2 في ولاية قسنيطة، وواحد في كل من تلمسان وجيجل، إذ تم تقديم 12 منهم أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لايزال اثنان منهم قيد التحقيق.

ويواجه المشتبه فيهم في إشعال الحرائق في العديد من الغابات "في حالة ثبوت الأفعال الإجرامية عليهم بالأدلة والقرائن تهما ثقيلة تتعلق بالقيام بأفعال تخريبية والمساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان في جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص، كما وجهت لهم جناية الحرق العمدي للموروث الغابي وجناية الاعتداء على المحيط بإدخال وإلقاء مادة من شأنها جعل صحة الإنسان، الحيوان، البيئة والطبيعة معرضة للخطر"

وفي السياق، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير بجيجل الاثنين بإيداع شخص الحبس المؤقت، بتهمة إضرام النار بإحدى غابات الولاية.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهير الرأي العام بأن التحقيقات القضائية الجارية حول حرائق الغابات لاسيما الحريق الذي اندلع بغابة مشتة “لجيزة” ببلدية جيملة، أفضت إلى توقيف المتهم “ع.ر” وتقديمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الطاهير”.