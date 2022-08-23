"بابا عاشور" شخصية مغربية أسطورية تبرز يوم عاشوراء وتضاهي شخصية "بابا نويل" عند الغرب

في يوم عاشوراء، تبرز شخصية "بابا عاشور" وهي شخصية فلكلورية متجذرة في الذاكرة الشعبية المغربية

إذا كان يوم عاشوراء يشكل في عدد من بلدان المشرق العربي خاصة التي تعرف تواجدا كبيرا لمعتنقي المذهب الشيعي، مناسبة للحزن والبكاء على مقتل سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما، فإن المغاربة يمزجون بين الفرح والحزن في هذه المناسبة.

وعلى عكس الشيعة الذين يتخذ الحزن عندهم في هذه المناسبة مظاهر متعددة تصل إلى حد جلد الذات، فإن مظاهر الحزن في المغرب تقتصر على الأهازيج وبعض أغاني المحتفلين، مع حضور قوي لمظاهر الفرح، خاصة عند الأطفال.

وفي يوم عاشوراء، تبرز شخصية "بابا عاشور" وهي شخصية فلكلورية متجذرة في الذاكرة الشعبية المغربية، توازي في ثقلها الثقافي وقدسيتها "البابا نويل" لدى الغربيين.

ومن هذا المنطلق ارتأى الفنان المسرحي المغربي محمد صوصي علوي هاشم الملقب بـ”بابا عاشور” ، بعد لقاءه بجمعية مغرب اللقاءات للتربية والثقافات عام 2006 أن يجسد الشخصية التي ينتظرها الكبار والصغار في كل عام، وأصبحت قافلة "بابا عاشور" تجوب مدن وقرى المغرب، والتي لاقت إقبالا كبيرا.

Saad Elkadiri / i24NEWS "بابا عاشور"

وفي السياق قال محمد صوصي علوي هاشم لـ I24NEWS : إن "علاقتي بشخصية ’بابا عيشور’، علاقة قديمة بدأت عندما كنت أدرس بجامعة القرويين بفاس، حيث كنت أتجول في دروبها وأزقتها، وكنت أشاهد الفتيات والأطفال الصغار يطوفون بالشوارع ويحملون آلة الايقاع المسمات بـ’التعريجة’ ويقولون ’اعطونا حق بابا عاشور’."

وأضاف محمد صوصي علوي هاشم لـ I24NEWS، "ظلت الفكرة في ذهني وحين أعددت بحثي الجامعي حول المسرح العربي والتراث، تجولت من خلاله في التراث المغربي ووجدت شخصيات عديدة منها ’سلطان الطلبة’ و’هرمه’ و’عبيدات الرمى’ و’بوجلود’ ومنها ’بابا عيشور’"، مشيرا إلى أنه "في رحلة البحث وجدت أن شخصية ’بابا عاشور’ موجودة في الذاكرة المغربية منذ قرون".

وتابع الفنان الملقب بـ”بابا عاشور” لـ I24NEWS، "عندما نضجت عندي الفكرة والتقيت بالجمعية المذكورة، اتفقنا على إحياء هذه الشخصية وتجسيدها على أرض الواقع وبدأنا في هذا المشروع عام 2006،" موضحا، "أنني تساءلت لماذا يحتفلوا أطفالنا بالعام الميلادي الجديد ولا يحتفلون بالعام الهجري في فاتح محرم ؟ ".

"وأكد ”بابا عاشور” لـ I24NEWS، أنه "في المغرب لسنا ضد الاحتفال بالعام الميلادي لأن الإسلام ينفتح على جميع الديانات السماوية على اعتباره دين تسامح ووسطية ولهذا نقوم بالإحتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام ونؤمن بجميع الانبياء والرسل.

Saad Elkadiri / i24NEWS "بابا عاشور"

،وأردف المتحدث لـ I24NEWS، أنه "في يوم عاشوراء يقوم المسلمون بإخراج الزكاة للفقراء، ولأنهم في السابق كونهم لا يستطيعون التسول، كان ’بابا عاشور’ هو الوسيط بينهم وبين الأغنياء، يجمع الزكاة والعطايا ويطرق أبواب المساكين ويقسم عليهم الزكاة، حفاظا على كرامتهم من السؤوال".

وأكد ”بابا عاشور” لـ I24NEWS، على أن "اليهود المغاربة درسوا معي شخصيا في مدرسة مدينة أرفود (الجنوب الشرقي للمغرب) وكان بيننا التسامح والتعايش بشكل كبير، يحتفلون هم أيضا بـ ’عاشوراء’"، مضيفا "في منطقة أوفوس مسقط رأسي كان يأتي يهودي اسمه ’يشو’ يلبس لباسا من جريد النخل ويطوف في القرية قائلا ’ها هو يشو صاحب الحصيرة’ فيعطيه الناس السكر والزيت والقمح والمال والعطايا".

وأوضح المتحدث لـ I24NEWS: أن يوم عاشوراء العاشر من محرم يجتمع الفتيات والفتيان يرقصون ويغنون أغنية بابا عاشور … (هذا عاشور ما علينا الحكام اللا .. عيد الميلود كييحكمو الرجال اللا)