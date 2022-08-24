وزارة الداخلية المغربية تمنح الضوء الأخضر لتأسيس حزب الحب العالمي وسيعقد مؤتمره التأسيسي بتاريخ 20 أغسطس 2023

"حصل على تعاطف من 50 جنسية من مختلف قارات العالم مع فكرة مشروعنا يعكس الصدى العالمي للتجربة المغربية"

أعلنت اللجنة التحضيرية لـ"حزب الحب العالمي" بالمغرب في بيان، عن تحديد يوم 20 أغسطس/آب من عام 2023 موعدا بعقد المؤتمر الوطني التأسيسي الحزب والذي تقوده اللجنة التحضيرية الوطنية ومنسقيات الحزب الجهوية والإقليمية، "بعد سنوات طويلة من التعثر الذي طال هذا المشروع الحزبي"

أضافت اللجنة التحضيرية، أن الحزب الذي يوجد في طور التأسيس سبق له أن راسل وزارة الداخلية، لطلب عقد لقاء تشاوري حول إجراءات التأسيس، قبل أن تتوصل بجواب الوزارة يفيد بأن الحزب ليس في حاجة إلى عقد أي لقاء مع مصالح الداخلية، وأن عليه أن يسلك مسطرة التأسيس المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

ويعتزم الحزب “عقد أربعة لقاءات وطنية وهيكلة 12 جهة من جهات المملكة وعدد كبير من الأقاليم من خلال منسقيات جهوية وإقليمية ومنسقين جهويين وإقليميين، بتعاطف قدر بأكثر من 50 جنسية من مختلف قارات العالم مع فكرة مشروعنا يعكس الصدى العالمي لتجربتنا المغربية العالمية والحاجة الملحة إليها”.

موعرفت مسيرة الحزب تطورا نوعيا من خلال إنتاج الوثائق النظرية والأدبيات المؤسسة للحزب من فلسفة الحزب إلى البرنامج السياسي للحزب وصولا إلى النظام الأساسي للحزب.

وفي السياق نفسه، قال المنسق الوطني لحزب الحب العالمي سفير عبد الكريم، إن “وزارة الداخلية أعطت الضوء الأخضر، من أجل الشروع في سلك مسطرة تأسيس الحزب السياسي الجديد، وأن اللجنة التحضيرية توصلت بجواب من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مراسلة سابقة لها، يدعو فيه إلى سلك مسطرة تأسيس الحزب وفق مقتضيات القانون”.

وأضاف منسق حزب الحب العالمي أن اللجنة التحضيرية شرعت في إعداد ملفات الأعضاء المؤسسين والبالغ عددهم لحدود الساعة 300 عضو، لكنها فوجئت برفض باشا مدينة الجديدة تسليم شهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية المنصوص عليها في قانون تأسيس الأحزاب السياسية، مشيرا أنهم تواصلوا مع “مصالح وزارة الداخلية بعمالة الجديدة، غير أنها لم تتلق أي جواب في الموضوع، مردفا أن باشا المدينة أخبرهم في جواب شفهي أنه “لن يسلم الشهادة ما لم يتلق تعليمات من جهات عليا”، مشيرا أن “باشا مدينة الجديدة عرقل مسار تأسيس حزب العالمي، لأن رفض تسليم الشهادة، يتناقض مع التفاعل الإيجابي الذي أبدته المصالح المركزية لوزارة الداخلية من فكرة تأسيس الحزب”.