ماكرون يزور الجزائر الخميس لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

هذه الزيارة هي الثانية لإيمانويل ماكرون إلى الجزائر بعد توليه الرئاسة وتعود زيارته الأولى إلى كانون الأول 2017

يصل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الخميس إلى الجزائر في زيارة رسمية تتزامن مع الذكرى الستين لاستقلال الجزائر تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى طي صفحة الخلافات المتشبعة بأعباء ماض طويل من الاستعمار الفرنسي للبلد. وهي الزيارة الثانية لماكرون بعد توليه الرئاسة، وتعود زيارته الأولى للجزائر إلى كانون الأول/ديسمبر 2017 في بداية ولايته الأولى.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفرنسي في المطار برفقة وفد كبير يضم سبعة وزراء. وسيتّجه الرئيسان إثر ذلك إلى مقام الشهيد الذي يخلّد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي.

يلتقي ماكرون أيضا رواد أعمال جزائريين شباب قبل أن يتوجه إلى وهران الواقعة في الغرب، وثاني مدن البلاد المشهورة بروح الحرية التي جسدتها موسيقى الراي في الثمانينيات.

وبالرغم من أن ماكرون وصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة ضد الإنسانية" غير أن مساعي توفيق ذاكرة البلدين تتسم بالصعوبة والتعثر بعد 132 عاما من الاستعمار والحرب الدموية ورحيل مليون فرنسي من الجزائر عام 1962.

تأزمت العلاقات بين البلدين حد القطيعة مع نشر تصريحات للرئيس الفرنسي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 اتهم فيها "النظام السياسي العسكري" الجزائري بإنشاء "ريع للذاكرة" وشكّك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا باتت الجزائر، وهي من بين أكبر عشرة منتجين للغاز في العالم، مُحاورا مرغوبا للغاية للأوروبيين الساعين إلى تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي. لكن الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الغاز الجزائري "ليس موضوع الزيارة".

وفي الوقت نفسه، فإن ماكرون اقترح قمة مصغرة غير مسبوقة تجمع الجزائر والمغرب وإسبانيا في محاولة لاحتواء الأزمة التي اندلعت على خلفية ضم المغرب للصحراء المتنازع عليها مع البوليساريو المدعومة جزائريا في حين انسحبت اسبانيا من موقفها التاريخي الداعم وانخرطت في موكب الداعمين لمطالب المغرب بفرض سيادته عل ما يعتره امتدادا تاريخيا وجغرافيا لتراب المملكة.