رئيس وزراء "بابوا غينيا الجديدة" يعين وزيرا للقهوة وآخر لزيت النخيل

هما الأول من نوعهما في العالم، مما يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية.

ذكرت تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية،أن رئيس وزراء دولة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، استحدث في حكومته الجديدة المكونة من 33 عضوا منصبي وزير القهوة و وزير زيت النخيل هما الأول من نوعهما في العالم، مما يظهر التزام الحكومة بتوسيع الصناعات الزراعية الرئيسية.

وقالت الصحيفة إن هذا المنصب الوزاري يعتبر الأول على مستوى العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل، وأضافت" استحداث وزارة في هذه الدولة يعكس اهتمام الحكومة بالزراعات الحيوية للاقتصاد".

وأعلن عن "إم بي جو كولي" كأول وزير للقهوة على مستوى العالم ضمن مجلس الوزراء الجديد ل بابوا غينيا الجديدة.

وفي السنوات الماضية، زاد الطلب على حبوب القهوة التي تزرعها دولة بابوا غينيا الجديدة، كمنتج تصديري حيوي، يتم تصديرها لدول مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

والهدف الأساسي من تأسيس هذه الوزارة هو رفع معدل الربح السنوي من تصدير قهوة بابوا غينيا الجديدة، بزيادة عدد الدول التي يمكن أن تكون أسواقا محتملة.

والقهوة في دولة بابوا غينيا الجديدة، تعتبر ثاني أكبر محصول زراعي في البلاد، بعد زيت النخيل، وتمثل القهوة نسبة 27 في المئة من إجمالي صادرات دولة بابوا غينيا الجديدة من المزروعات، و6 في المئة من إجمالي صادرات الدولة.