الرئيسان الجزائري والفرنسي يبحثان"هموم أفريقيا ومكافحة الإرهاب"وطي خلافات الماضي وتعزيز التبادل التجاري

عبد المجبد تبون "وقفنا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات الجزائر وفرنسا"

بحث الرئيسان الجزائري والفرنسي، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية، والأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل ومالي.وقال تبون: "أجرينا محادثات صريحة مع الرئيس الفرنسي ركزت على العلاقات الثنائية والاقتصادية وأبرز الملفات الإقليمية"وقال ماركون بأن الماضي الفرنسي الجزائري مؤلم ومنعنا أحيانًا من المضي قدما ونريد تعميق تعاوننا مع الجزائر في مكافحة الإرهاب"

وأشار عبد المجبد تبون إلى أنه"وقفنا على سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات الجزائر وفرنسا" و تابع: "نسعى لتفعيل آليات التعاون مع فرنسا من خلال اللجنة الحكومية المشتركة والحوار الاستراتيجي".ومضى في حديثه: "نطمح إلى تكثيف التعاون العلمي وتعزيز التبادل التجاري مع فرنسا"، مؤكدا أن الواقع الدولي الراهن يتطلب من البلدين العمل سويًا.

ومن جهته قال الرئيس الفرنسي: "نعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها خلال الأيام الماضية".وأعلن ماكرون إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة مع الجزائر حول الاستعمار وحرب الاستقلال.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وصل اليوم الخميس، إلى الجزائر في زيارة تهدف لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث طي صفحة الخلافات الأخيرة.