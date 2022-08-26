بوريطة:"المغرب مع قرارات مجلس الأمن، ومع الدينامية الدولية الحالية الجزائر هي التي لا تقبل قرارات مجلس الأمن"

ذكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك، أن"المغرب يعتبر مبادرة الحكم الذاتي منسجمة مع الشرعية الدولية، مع قرارات مجلس الأمن، ومع الدينامية الدولية الحالية"،مشيرا إلى أن "الجزائر هي التي لا تقبل قرارات مجلس الأمن".

وأضاف أن "المغرب لا يبحث عن حل لقضية الصحراء خارج مجلس الأمن، و يدعم دائما الممثل الشخصي للأمين العام، وقرارات مجلس الأمن" وأكد أن "من رفض قرارات مجلس الأمن ليس المغرب، من رفض قرار مجلس الأمن الأخير 2062 كان هو الجزائر. الجزائر هي التي لا تقبل قرارات مجلس الأمن".

وبخصوص تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل التي دعا فيها إلى "استشارة الشعب الصحراوي"، قال بوريطة إن هذه التصريحات كانت مجرد زلة لسان، وأنها "لا يعكس الموقف الإسباني ولا يعكس الموقف الأوروبي أيضا، وكان حديث مباشر مع بوريل وأظن أن الأمور توضحت، لأنه بنفسه قام بتصريح مغاير في اليوم الموالي".

وتابع "اليوم القطاع الخارجي للاتحاد الأوروبي قدم تصريحا أبرز فيه أن الاتحاد الأوروبي يثمن الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب في إطار مبادرة الحكم الذاتي، والاتحاد الأوروبي يدعم حل سياسي عملي واقعي في إطار الأمم المتحدة ويدعم جهود المبعوث الشخصي".

وفي السياق قالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه "وكما كرر ذلك (...) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021".