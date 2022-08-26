"غنيمة" الرئيس الفرنسي من زيارة الجزائر: التعاون في الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن

نريد احراز تقدم في مجالات الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن النادرة وكذا حول مواضيع الابتكار

قال الرئيس الفرنسي إيمنانويل ماكرون: “نريد احراز تقدم في مجالات الصناعة والبحث والمحروقات والمعادن النادرة وكذا حول مواضيع الابتكار التي نرغب بشأنها التقدم بسرعة وبشكل أقوى”.وألح على قطاعين للتعاون بين البلدين وهما الرقمنة والإبداع السينماتوغرافي، حيث يحوز “الكثير من مزدوجي الجنسية على مواهب” في هذه المجالات.

وأبدى ماكرون، في الإطار ذاته، رغبة بلاده في تطوير مشروع حاضنة مؤسسات ناشئة مع الجزائر من خلال اللجوء إلى “مساهمة القطاع الخاص الذي له صلة مع حاضنات أخرى" مشيرا إلى اهمية أن تشمل هذه الشراكة الجديدة مشاريع التعاون في المجالات الجامعية والعلمية.

وذكر في هذا السياق بمشروع تعاون مستقبلي بين معهد باستور الجزائر والمركز الفرنسي للبحث العلمي، وهو تعاون وصفه ماكرون بـ”الضروري لمواجهة تحديات الغد” سواء تعلق الأمر بالأمراض الوبائية أو بتحديات المناخ.

فبناء المستقبل، يضيف الرئيس ماكرون، “يمر بالنظر سويا إلى تحدياتنا والعمل بجهد من أجل تقديم الأجوبة الكفيلة بمساعدة الشباب في الجزائر وفرنسا على النجاح”.

أما بخصوص ملف تنقل الأشخاص، فقد أكد الرئيس ماكرون أنه “تم اتخاذ قرارات” حول هذا الموضوع، وأوضح يقول “سنعمل معا من أجل معالجة مواضيع أمنية أكثر حساسية، لكن لا يمكنها ان تعرقل مسعى تطوير جسور التنقل بالنسبة للفنانين والرياضيين والمقاولين والجامعيين واعضاء الحركة الجمعوية والمسؤولين السياسيين، ما سيسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة في منطقة المتوسط”.

ولدى تطرقه إلى الذاكرة المشتركة بين البلدين، أوضح الرئيس ماكرون يقول: “أظن انه بإمكاني القول ان العمل الذي نقوم به في فرنسا منذ خمس سنوات وكذا الحوار الدائم القائم بيننا، يعزز لدي فكرة اننا نعيش فترة فريدة آمل انها ستمكننا من مواجهة هذا الماضي والعمل على جعله عنصرا مشتركا لا عائقا لتقدمنا”.

وأضاف أنه “مع نهاية هذه الزيارة سننتهي من كتابة ما تم الاتفاق عليه بدقة”، معلنا عن “تفويض” الطرفين للجنة مشتركة من المؤرخين ستسند لهم مهمة فتح الأرشيف المتعلق بالاحتلال الفرنسي دون طابوهات وبحرية كاملة للإطلاع على الوثائق.