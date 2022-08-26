المغرب يستدعي سفيره لدى تونس للتشاور بعد استقبال الرئيس التونسي لرئيس البوليساريو"عداء صارخ"

استدعى المغرب سفيرهلدى تونس من أجل التشاور بعد استقبال الرئيس التونسي لرئيس جبهة البوليساريو

استدعى المغرب سفيره لدى تونس من أجل التشاور بعد استقبال الرئيس التونسي لرئيس جبهة البوليساريو ويقرر عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المقررة انعقادها في تونس، واعتبره"عداء صارخ للمملكة"

وأكدت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، اليوم الجمعة أنه "وبعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداء صارخ للمملكة.

وخلف استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس البوليساريو إبراهيم غالي، اليوم الجمعة، في العاصمة تونس للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للنمية في أفريقيا "تيكاد 8" رد فعل قوي لدى وزارة الخارجية المغربية التي استدعت سفيرها في تونس وقررت عدم المشاركة في القمة.

ومن جهتها كشفت جبهة البوليساريو أن رئيسها إبراهيم غالي توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أغسطس/آب الجاري.

وسيحضر وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، المؤتمر، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره التونسي، الجمعة، قبل انعقاد المؤتمر الرئيسي غدا السبت.

يذكر إلى أنه خلال الدورة السادسة لـ”تيكاد”، التي احتضنتها الموزمبيق، تعرض الوفد المغربي بقيادة ناصر بوريطة للاعتداء بعد اعتراضه على مشاركة وفد يمثل جبهو البوليساريو.

تأتي مشاركة البوليساريو في قمة طوكيو بتونس بضغط من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية الموالية للطرح الانفصالي.

وكان وزير الشؤون الخارجية الياباني كونو طارو جدد موقف بلاده الرافض للاعتراف بجبهة البوليساريو، معربا عن أسفه الشديد للأحداث التي ميزت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمتابعة المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (طوكيو أنترناشيونال كونفيرنس أون أفريكان ديفلوبمنت-تيكاد).