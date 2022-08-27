كما استدعت الخارجية التونسية سفيرها في الرباط للتشاور..

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، صباح اليوم السبت، أن تونس "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".

وأضافت الوزارة موضحة في بيان لها، أن "الاتحاد الإفريقي قام بتعميم مذكرة يدعو فيها كافة أعضاء الاتحاد الأفريقي بمن فيهم زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في فعاليات قمة طوكيو الدولية للتنمية في تونس"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابعت الوزارة، أن " رئيس المفوضية الأفريقية وجه دعوة فردية مباشرة إلى إبراهيم غالي لحضور القمة"، كما استدعت الخارجية التونسية سفيرها في الرباط للتشاور.

وكان المغرب قد استدعى سفيره لدى تونس من أجل التشاور بعد استقبال الرئيس التونسي لرئيس جبهة البوليساريو، كما قرر عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المقررة انعقادها في تونس، واعتبره"عداء صارخ للمملكة".

في نفس السياق، كشفت جبهة البوليساريو أن رئيسها إبراهيم غالي توجه أمس الجمعة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 أغسطس/آب الجاري.