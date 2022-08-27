ليبيا: معارك اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس

عُرضت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر سيطرة قوات "التاجوري" على مقر يتبع "غنيوة"

اندلعت، ليلة أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة والقذائف.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن "الاشتباكات وقعت بين الكتيبة 77 بقيادة "هيثم التاجوري"، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة "عبد الغني الككلي"، المعروف بـ"غنيوة"، وتواترت أنباء تشير لسيطرة "غنيوة" على مقر معسكر 77 بمنطقة باب بن غشير، وفق موقع القدس العربي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء. ولم يصدر أي بيان رسمي حول الاشتباكات.

https://twitter.com/i/web/status/1563316891837378560 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

فيما عُرضت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر سيطرة قوات "التاجوري" على مقر يتبع "غنيوة" في شارع الجمهورية، وأسر ثلاثة من عناصره.

من جهة أخرى، نُشرت عدة صور على مواقع التواصل تظهر إغلاق قوات تابعة لحكومة الدبيبة الطريق الساحلي بسواتر ترابية عند بوابة «وادي كعام» على الطريق الرابط بين مدينتي الخمس وزليتن، نحو 150 كلم شرق طرابلس. وتواترت أنباء عن أن سبب إغلاق الطريق يعود للاحتياط من قوات تتبع حكومة باشاغا قد تتحرك من مصراتة نحو طرابلس فجراً.