ليبيا: معارك اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس

اندلعت، ليلة أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة والقذائف.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن "الاشتباكات وقعت بين الكتيبة 77 بقيادة "هيثم التاجوري"، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة "عبد الغني الككلي"، المعروف بـ"غنيوة"، وتواترت أنباء تشير لسيطرة "غنيوة" على مقر معسكر 77 بمنطقة باب بن غشير، وفق موقع القدس العربي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء. ولم يصدر أي بيان رسمي حول الاشتباكات.