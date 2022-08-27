السفير التونسي بالرباط يغادر المملكة المغربية

كانت تونس قد قررت استدعاء سفيرها في الرباط رداً على خطوة المغرب باستدعاء سفير المملكة في تونس

أفاد موقع هسبريس المغربي،أن سفير تونس بالرباط محمد بن عياد، غادر قبل قليل من يومه السبت، المملكة المغربية عبر مطار محمد الخامس الدولي على متن رحلة عادية في اتجاه مطار تونس قرطاج.

وكانت تونس قد قررت استدعاء سفيرها في الرباط رداً على خطوة المغرب باستدعاء سفير المملكة في تونس، من أجل التشاور، عقب استقبال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الجمعة، زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في “ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد اعتبرت، في بيان لها أمس الجمعة، أن “الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد البوليساريو هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية”.

فيما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، صباح اليوم السبت، أن تونس "حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء التزاما بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".