الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا: ماكرون يعلن عن زيارته للرباط شهر أكتوبر الوشيك

رسالة العاهل المغربي كانت موجهة بالأساس نحو الشركاء الغربيين الذين يستغلون موقف“الحياد المبهم” حول الصحراء

في خضم الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا تخفيه شجرة رفض تأشيرات دخول المغاربة إلى فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه سيزور المغرب شهر أكتوبر/تشرين الأول الوشيك تأتي الزيارة أياما قليلة بعدما حرص العاهل المغربي على إرسال رسالة واضحة، موجهة فى الأساس نحو الشركاء الغربيين الذين يستغلون موقف عدم الوضوح “الحياد المبهم” بخصوص الصحراء.

ويأتي كشف الرئيس الفرنسي عن الزيارة، ليعطي بعدا جديدا فيما يخص الأزمة صامتة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، كما أنها تأتي أياما قليلة بعدما حرص الملك محمد السادس، في خطاب 20 أغسطس/آب الجاري، على إرسال رسالة واضحة، اعتبرها بعض المحللين، أنها موجهة فى الأساس نحو الشركاء الغربيين الذين يستغلون موقف عدم الوضوح “الحياد المبهم” لقضاء مصالحهم الذاتية ولايهمهم غير تلك المصالح.

وجدد الخطاب الأخير للعاهل المغربي التأكيد على استعداد المملكة والجهود التي تبذلها من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء ، وذلك في إطار الوحدة الوطنية وعدالة القضية المغربية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.

وإلى جانب بلدان أمريكا الجنوبية، فقد حسمت دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا قرارها بشأن هذه القضية لتقف إلى جانب المغرب ووحدته الترابية، مراهنة بذلك على الانخراط بمزيد من الصدق في معالجة هذه القضية الحاسمة بالنسبة للمملكة.

وكان محمد السادس قد شدد في خطاب بمناسبة ذكرى"ثورة الملك والشعب"، على ضرورة إعادة النظر في العلاقات مع المغرب على أساس الخروج من المنطقة الرمادية لدعم الموقف الشرعي للمملكة في الصحراء، كشرط لبناء علاقات ثابتة ومستدامة.