تقرير: الخارجية المغربية تلغي زيارة المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي إلى الرباط وتعتبرها "غير مناسبة"

بوريل:"الدفاع عن إجراء مشاورات حتى يكون الشعب الصحراوي مقررا كيف مستقبله، وإسبانيا لا تبتعد عن هذا الموقف"

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية EFI عن مصادر دبلوماسية، قولها إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ألغى الاجتماع الذي كان مقررا مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل ، شهر سبتمبر/أيلول الوشيك في الرباط ، معتبرا أن ذلك "غير مناسب".بعد تصريحاته الأخيرة حول الصحراء.

وكان جوزيف بوريل قد استدرك ،الخميس المنصرم، لتفسير ما قاله بعد اتصال من المغرب، بحسب ما قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وفق موقع "اليوم 24" المغربي.وأوضح بوريطة، أن بوريل قدم توضيحات حول خلفيات تصريحه الذي أغضب المغرب، متمنيا أن تكون "عثرة لسان" للمسؤول الأوروبي لا غير، بحسب المصدر ذاته.

وكان بوريل شدد في مقابلة الثلاثاء الماضي مع قناة TVE على ضرورة "التشاور مع الصحراويين" في أي حل للنزاع، وهو ما جعل المغرب يلغي زيارته إلى المملكة الشهر الوشيك.واعتبر بوريل أن "موقف الحكومة الإسبانية كان ولا يزال موقف الاتحاد الأوروبي. أي الدفاع عن إجراء مشاورات حتى يكون الشعب الصحراوي هو الذي يقرر كيف يريد أن يكون مستقبله، والحكومة الإسبانية لم تبتعد عن هذا الموقف".

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، إنه "وكما كرر ذلك (...) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، باستمرار، فإن موقف الاتحاد الأوروبي واضح ويقوم على الدعم القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من كلا الطرفين لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021".