ليبيا: الاشتباكات تجعل هيثم التاجوري يخسر كل مقراته في العاصمة طرابلس

هدمت قوة الردع الخاصة التابعة لـ"الدبيبة"، مقرات عسكرية تابعة لقوة النواصي في المنطقة،

تجددت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم الاثنين، بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، و"الكتيبة 777" بقيادة هيثم التاجوري، الداعمة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

وهدمت قوة الردع الخاصة التابعة لـ"الدبيبة"، مقرات عسكرية تابعة لقوة النواصي في المنطقة، كما أوضح مصدر خاص من "قوة الردع"، أن "تلك المقرات كانت تحت سيطرتها عقب الاشتباكات الأخيرة"، حسب موقع العربية.

وتابع المصدر أن "عملية الهدم أتت ضمن خطة إخلاء المقرات الأمنية و المعسكرات خصيصا في الأحياء السكنية المزدحمة في وسط العاصمة"،

في حين سيطرت قوات جهاز الحرس الرئاسي التي يقودها "أيوب أبو راس"، ليلة أمس الأحد، على عدد من المقرات العسكرية التابعة لهيثم التاجوري في منطقة عين زاره، ليخسر الأخير كل معسكراته في طرابلس.

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة حكومة الدبيبة، المدعومة من عدة جماعات مسلحة على غرار " جهاز دعم الاستقرار" و"قوات الردع"، وهما من أقوى الجماعات، إلى جانب قوة "دعم الدستور والانتخابات" و كتيبة "فرسان جنزور" التي تتمركز غرب العاصمة وكتيبة "رحبة الدروع" بمنطقة تاجوراء، تحظى حكومة باشاغا بدعم كتيبة 777 و كتيبة "النواصي".

وتجددت الاشتباكات مساء أمس الأحد، بمنطقة عين زارة في ضواحي العاصمة، بعد هدوء حذر شهدته طرابلس، فيما تقاذف كل من الدبيبة وباشاغا الاتهامات، وتحميل المسؤولية عن اندلاع الصراع العسكري.

وكانت اندلعت، ليل الجمعة السبت، اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وسُمع في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة والقذائف، كما أسفرت عن مقتل 32 شخصا و100 مصاب وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.