المغرب: الرأس الأخضر تفتتح سفارتها بالرباط والقنصلية رقم 27 ترى النور قريبا في الصحراء

"افتتاح السفارة يشكل “لحظة خاصة ومهمة للغاية”كما أعلن عن الافتتاح الوشيك لقنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة

افتتحت جمهورية الرأس الأخضر سفارتها بالرباط، خلال حفل ترأسه وزير الشؤون الخارجية للرأس الأخضر، ووزير الشؤون الخارجية المغربية،كما أعلن عن الافتتاح الوشيك لقنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة ليرتفع عدد القنصليات في الصحراء إلى 27 قنصلية تتوزع بين الداخلى15 والعيون 12.

واعتبر روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس أن افتتاح هذه السفارة يشكل “لحظة خاصة ومهمة للغاية”، معربا عن شكره للسلطات المغربية لتعاونها وقال إن هذا التعاون ساهم في تحقيق تقدم، مذكرا بزيارته للمغرب في يونيو الماضي والتي تم خلالها الإعلان عن الفتح الوشيك لسفارة مقيمة لجمهورية الرأس الأخضر بالرباط

وأكد أن هذه التمثيلية الديبلوماسية ستتيح تدشين عهد جديد في العلاقات الثنائية، كما ستفتح لبلاده الفرصة للاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في عدة مجالات.

وأوضح رئيس دبلوماسية الرأس الأخضر أنه “لدينا الكثير لنتعلمه من نجاح التجربة المغربية في مختلف مجالات التعاون” وأبرز أن زيارته للمملكة ستتميز بافتتاح قنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة، يوم الأربعاء، كما ستكون فرصة للتباحث مع بوريطة حول آفاق التعاون الثنائي.

وأكد في هذا الاطار أن سفارة جمهورية الرأس الأخضر ستعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين.

وكان روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس قد أعلن، في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها خلال يونيو/تموز المنصرم مع وزير الخارجية المغربية، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، عن فتح وشيك لسفارة مقيمة لجمهورية الرأس الأخضر بالرباط.

وباحتساب قنصلية الرأس الأخضر يرتفع عدد القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).