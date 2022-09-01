المغرب يعلن عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصلياتها في الصحراء

بوريطة:"حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة لفائدة دعم الوحدة الترابية"

أعلن وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الصحراء "سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على عقد اجتماع، سواء في العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه الدينامية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان".

وأبرز بوريطة أن "هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز دينامية فتح القنصليات، التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارها جزء من التطور الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة"

وأضاف بوريطة أن "تأكيد جلالة الملك على أن حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة، يعكس التوجه العام داخل القارة الإفريقية لفائدة دعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروعة على هذا الجزء من أراضيه".

جاءت تصريحات بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بدولة الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، حيث ترأسا، بالداخلة حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر، التي أكدت بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء.

وبافتتاح جمهورية رأس الأخضر قنصليتها في الداخلة، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية، تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15) والعيون (12).