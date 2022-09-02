الجزائر تشترط مراجعة رئيس الحكومة الإسبانية موقفه من نزاع الصحراء لاستقباله في البلاد

الجزائر على إسبانيا أن تصدر "بيانا واضحا لا لبس فيه ولا رجعة فيه بخصوص موقف إسبانيا من قضية الصحراء "

قال مسؤول جزائري كبير لصحيفة "كونفيدنسيال" الإسبانية اليومية "لكي تتم زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، إلى الجزائر عليها أن تصدر "بيانا واضحا لا لبس فيه ولا رجعة فيه بخصوص موقف إسبانيا من قضية الصحراء " وكان بيدرو سانشيز عن رغبته في زيارة الجزائر، من أجل تجاوز الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن "هذا التوضيح يجب أن يتوافق مع القانون الدولي ويحترم مكانة الصحراء كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي"، وأضاف "يجب أن يوضح بيدرو سانشيز أن إسبانيا تحترم وحدة أراضي المغرب داخل حدودها المعترف بها قانونا. بدون ذلك لن يتمكن من الذهاب إلى الجزائر".

ومن جهته قال سانشيز، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز عقد في مدينة بون، على هامش مشاركته في اجتماع حول الأمن والطاقة، "بخصوص الجزائر أقول لك يسعدني أن أكون أنا من يذهب إلى الجزائر".

ومنذ إعلان بيدرو سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، في رسالة بعث بها يوم 14 مارس/ىذار المنصرم إلى الملك محمد السادس، والعلاقات الإسبانية الجزائرية تمر بأزمة حادة.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في مدريد للتشاور، كما قررت تعليق معاهدة الصداقة الموقعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وتجميد جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا.

ورغم ذلك استمرت صادرات الغاز الجزائرية في التدفق نحو إسبانيا، عبر خط أنابيب ميدغاز، الذي يربط البلدين مباشرة. وبعد تسجيل انخفاض في كميات الغاز المصدر، منذ إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، عادت الصادرات إلى كمياتها المسجلة قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 خلال الأسابيع الأخيرة.

وربطت وسائل إعلام إسبانية، عودة صادرات الغاز الجزائرية إلى ما كانت عليه في السابق، بالزيارة السرية لوفد إسباني إلى الجزائر العاصمة يوم 12 أغسطس/آب المنصرم على متن طائرة حكومية، وهي الزيارة التي لم ينفها قصر مونكلوا ولم يؤكدها لوسائل الإعلام المحلية.

وبعد خمسة أيام من هذه الزيارة، توصلت إسبانيا من الجزائر العاصمة بـ 304 جيغاوات من الغاز مقابل 292 جيغاوات ساعة منذ الأول من غشت.