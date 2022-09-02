الخارجية اليابانية: "لا نعترف بالصحراء كدولة ونأسف لعدم مشاركة المغرب في (تيكاد 8) بتونس

"الوزير الياباني جدد، خلال هذه المباحثات، أسف بلاده لغياب المغرب، الذي وصفه بـالشريك الأساسي"

جدد وزير الشؤون الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، تأكيد موقف بلاده التي لا تعترف بالصحراء كدولة، وقد تم التعبير عنه بوضوح خلال قمة "تيكاد 8"،معبرا عن أسفه لعدم مشاركة المغرب في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بتونس.

وأكد رئيس الدبلوماسية اليابانية، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية اليابانية عقب المباحثات التي أجراها السيد هاياشي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، السيد ناصر بوريطة، عبر تقنية التناظر المرئي، أن موقف بلاده بعدم الاعتراف بالصحراء كدولة "لم يتغير"،

وأشار البيان إلى أن أن الوزيرين أكدا أيضا أن "تيكاد 8" هو منتدى هام للتباحث بشأن التنمية في إفريقيا، وأن البلدين سيواصلان تعاونهما لتحقيق هذا الهدف.

وكان بيان لوزارة الخارجية المغربية قد أبرز أن "الوزير الياباني جدد، خلال هذه المباحثات، أسف بلاده لغياب المغرب، الذي وصفه بـالشريك الأساسي". وبحسب البيان، أكد الوزير الياباني، مرة أخرى، أن "بلاده لم تدع البوليساريو إلى قمة ’تيكاد’ وأنها دعت تونس إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الصدد"

وأشار البيان إلى أنه، من جهته، ذكر بوريطة بأن "تيكاد 8 منتدى للشراكة والتنمية يجب أن يكون في منأى عن المناورات السياسية التي تقف وراءها بعض الجهات المعروفة"، مشيدا بحزم وثبات الموقف الذي عبر عنه الوفد الياباني في تونس.

وجدد السيد هاياشي التعبير عن تشكراته لتفهم المغرب لموقف اليابان، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة العمل مع المغرب في إطار "تيكاد".