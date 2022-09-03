ماذا في جعبة دي ميستورا؟ مبعوث الأمم المتحدة للصحراء يزور تندوف وموريتانيا والجزائر

قالت إيري كانيكو، “في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة توجه المبعوث الأممي إلى تندوف"

أفادت الناطقة باسم الأمم المتحدة، إيري كانيكو، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا، توجه إلى تندوف في الجزائر أمس الجمعة، للقاء مسؤولين في جبهة البوليساريو.

وقالت إيري كانيكو، “في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة توجه المبعوث الأممي إلى تندوف للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو”، مضيفة أن "هدف الزيارة هو تعميق المشاورات مع كل الأطراف المعنية"، مشيرة إلى أن “زيارات إقليمية أخرى ستعلن في الوقت المناسب”، حسب موقع العمق المغربي.

ولم تشر إيري كانيكو، إلى "الملفات التي سيحملها معه دي ميستورا في زيارته إلى الجزائر".

وكانت الأمم المتحدة ردت على اتهامات الجزائر والبوليساريو للمغرب، حيث نفت وجود أي قيود على تحركات مبعوثها ستيفان دي ميستورا للصحراء، مؤكدة أن "قراره عدم التوجه الي الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال زيارته الأخيرة للمغرب أمر يعود إليه".

وكانت صحيفة "أفريكا انتيليجنس"، قد أفادت أنه من المرتقب أن يقوم المبعوث الأممي المكلف بملف الصحراء، ما بين سبتمر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول بزيارة إلى الجزائر وموريتانيا لمناقشة قضية الصحراء مع هذه الأطراف المعنية بالنزاع.

كما كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، قد التقى بالمبعوث الأممي بالرباط، وأجرى معه مباحثات حول قضية الصحراء، بحضور السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال.وذكر بثوابت موقف المغرب، كما جدد الملك محمد السادس، التأكيد عليها بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، في 6 نوفمبر/ تشيرن الثاني 2021، "من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة."