الأمين العام للأمم المتحدة يعين السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا في ليبيا

مكتب الأمين العام للأمم المتحدة: "باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل"

أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه قام بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، وذلك بعد أشهر على شغور المنصب

وقال المكتب في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فجر السبت، إن "باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل"، مضيفا، أن باتيلي يجلب بتعيينه في المنصب "خبرة تزيد عن 40 عاما شغل خلالها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش بشكل مفاجئ، ومذاك ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.