وزير الخارجية الجزائري لعمامرة يبحث مع الأطراف المالية في اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة

أكد البيان ،"المشاركين اغتنموا الفرصة لتجديد ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية"

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة اجتمع الخميس المنصرم، بممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وقال البيان، إنّ الاجتماع "سمح بالاطلاع على وجهات نظر الحركات، مما يمكن من استكمال التقييم العام لمدى تنفيذ الاتفاق وآفاق تسريعه على ضوء الالتزامات التي تعهدتها الأطراف الموقعة خلال آخر اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرارات".

وأردف البيان، أنه بهذه المناسبة، "جدد ممثلو الحركات تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية في الجهود المبذولة لتعزيز عوامل المصالحة والسّلم وحفظ استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق بشكل مستدام"، مؤكدا أن "المشاركين اغتنموا الفرصة لتجديد ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي".

ومن جانبه، من جهته، جدد رئيس الدبلوماسية تأكيده على "استعداد الجزائر لمواصلة مرافقتها لمساعدة الأطراف الموقعة على ضمان التنفيذ السريع والفعال والكامل للاتفاق حفاظاً على المصالح العليا لمالي، لاسيما وأنّ البلد قد انخرط في مسار تجديد مؤسساتي".

وكان لعمامرة قد ترأس قبل ذلك، رفقة نظيره المالي، عبد اللاي ديوب أشغال الدورة الـ 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، وتباحث الطرفان في ظل “روابط حسن الجوار والأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين، آفاق تعزيز الحركية الإيجابية للسلم والمصالحة في مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي”.