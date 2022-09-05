بعد لقائها دي ميستورا، البوليساريو تؤكد: "نمد يدا للسلام واليد الأخرى على الزناد"

محمد عمار:"الجبهة متمسكة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال"

قال "ممثل" جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد عمار، إن "جبهة البوليساريو ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة،نمد يدا للسلام واليد الأخرى على الزناد" معربا عن أن "الجبهة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

في رده على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات حول النزاع المفتعل حول الصحراء، عبر محمد عمار، عن "استمرار تشبث الجبهة بخيار الخروج من اتفاقية وقف إطلاق النار منذ أكثر من سنتين"

وكان المبعوث الأممي للصحراء ستافان دي ميستورا، قد حل للمرة الثانية منذ تعيينه بمخيمات تندوف، للقاء ممثلين لجبهة البوليساريو في ظل تفاقم الأزمات بين دول المنطقة، بسبب النزاع المفتعل في الصحراء.

وفي هذا السياق، سيزور دي مستورا الجزائر اليوم الاثنين وموريتانيا السبت الوشيك في إطار الاتصالات للتعامل مع قضية الصحراء.

وكان دي ميستورا وصل السبت المنصرم لتندوف، للبحث عن سبل لتحريك المياه الراكدة واعادة إحياء المشاورات لإيجاد حل لمشكل الصحراء، حيث التقى برئيس الوفد المفاوض عن الجبهة، الموريتاني الأصل خطري أدوه، وممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار.

يشار إلى أن دي ميستورا منذ تنصيبه زار المغرب مرتين، الأولى شهر يناير/كانون الأول المنصرم والثانية شهر يوليو/تموز المنصرم، زيارتين احتفظ فيهما الوفد المغربي بنفس الموقف، والمرتكز على أُسس ما ورد في خطابي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 45 والـ 46 للمسيرة الخضراء.

وفي هذا الصدد، أكد الملك، في الخطابين المذكورين، التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو".