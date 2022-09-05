الجزائر تدعو إلى استئناف "المفاوضات المباشرة" بين المغرب والبوليساريو

ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات

دعت الجزائر إلى استئناف "المفاوضات المباشرة" بين المغرب وجبهة بوليساريو لحل النزاع في الصحراء المتنازع عليها، خلال لقاء المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاثنين بالجزائر، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

ناقش الطرفان آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان أن الحل المنشود يجب أن "يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها في مجال تصفية الاستعمار".

وكان المبعوث الأممي التقى الأحد زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي "في جلسة مغلقة" في مخيم للاجئين الصحراويين بتندوف جنوب غرب الجزائر في إطار جولته الثانية في المنطقة. وقبل ذلك بيوم (السبت) التقى دي ميستورا ممثل بوليساريو لدى الأمم المتحدة عمار سيدي محمد ورئيس وفد مفاوضي البوليساريو خطري آدوه.

وأوضح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد عمار، إن "جبهة البوليساريو ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة،نمد يدا للسلام واليد الأخرى على الزناد" معربا عن أن "الجبهة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

وأكد سيدي محمد إثر اللقاء أن جبهة البوليساريو "ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال". وأضاف أن "جبهة البوليساريو مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال".

ومنذ تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أجرى دي ميستورا أول جولة له في المنطقة في كانون الثاني/يناير حين زار الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف.

من جانبها قطعت الجزائر التي تقف تقليديا إلى جانب البوليساريو، العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في آب/أغسطس 2021 بسبب الخلافات العميقة حول قضية الصحراء والتقارب الأمني بين الرباط وإسرائيل.