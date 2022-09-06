نيجيريا: غرق حوالي 100 من عناصر"بوكو حرام" في نهر جارف هربا من حملة شنها الجيش ضدهم

قتل في الهجوم 4 عسكريين نيجيريين، لكن الجنود قضوا على الإرهابيين بهجمات جوّية وبرّية وأجبروهم على الفرار

قال ضابط كبير في الجيش النيجيري لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "أكثر من 100 إرهابي ينتمون لبوكو حرام قضوا يومي الخميس والجمعة، غالبيتهم غرقوا أثناء محاولتهم عبور النهر الجارف" هربا من حملة شنها الجيش ضدهم "لطردهم من عدد من القرى الواقعة على طول نهر يزارام، في ولاية بورنو قرب غابة سامبيسا، المخبأ الرئيسي لعناصر كل من جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب أفريقيا (إيسواب) .

وأضاف الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الهجوم قتل فيه 4 عسكريين نيجيريين، لكن الجنود قضوا على الإرهابيين بهجمات جوّية وبرّية وأجبروهم على الفرار من مواقعهم".

بدوره، قال بوكار جريما الذي ينتمي إلى جماعة مناهضة للإرهابيين، إنّ الجيش نفّذ بإسناد جوي من طائرات من طرازي "سوبر توكانو" و"ألفا جيت" عمليات تطهير في قرى بوسوا ومالوم فاتاري وداجانجاري وجالتاوا وبارام كاما".

ولفت إلى أنّ "غالبية مسلحي "بوكو حرام" غرقوا في النهر، وقد عُثر على جثثهم طافية على سطح الماء، السبت".

وأكّد العنصر في الجماعة الموالية للجيش أنّ "أكثر من 100 منهم تمّ انتشالهم ودفنهم من قبل رجالنا".

وأكد أحد السكان ويدعى بونو إبراهيم أنّ "العدد الأكبر من الجثث عُثر عليها في بوسوا الواقعة على بُعد 15 كيلومترا من غابة سامبيسا" وقال بونو "العدد الأكبر من الجثث عُثر عليها في بوسوا الواقعة على بُعد 15 كيلومترا من غابة سامبيسا.

من جهته، اكتفى وزير الدفاع النيجيري بشير صالحي ماغاشي بالقول، الإثنين، إنّ "الجيش نفّذ الأسبوع الماضي عمليات برّية وجوّية واسعة النطاق ضد الإرهابيين، من دون أن يذكر حصيلة محدّدة لهذه العمليات".

ووفقا للأمم المتحدة.أسفر النزاع المسلح المستمر منذ 13 عاما في شمال شرق نيجيريا بين السلطات والإرهابيين عن مقتل 40 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين،