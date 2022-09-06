تقرير: تسعى الجزائر إلى تقديم دعم مالي كبير لتونس بشأن البوليساريو

دعم جزائري بتونس من أجل تنظيم منتدى دولي بشأن الشعوب المضطهدة في العالم تشارك فيه جبهة البوليساريو،

كشف موقع“مغرب أنتلجنس” الفرنسية، أن السلطات الجزائرية تسعى إلى تقديم دعم مالي كبير لتونس من أجل تنظيم منتدى دولي بشأن الشعوب المضطهدة في العالم تشارك فيه جبهة البوليساريو، مضيفة أن "الدبلوماسية الجزائرية تمارس ضغوطا قوية على تونس لقيادة تنظيم هذا المنتدى بحلول نهاية عام 2022"

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن “الدبلوماسية الجزائرية قدمت دعما ماليا كبيرا لتمكين تونس من استضافة هذا المنتدى الذي سيخصص رسميا للقضية الفلسطينية، لكنه سيهيمن شكلا ومضمونا من خلال المناقشات حول قضية الصحراء.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مناقشات سرية انطلقت بين القنوات الدبلوماسية التونسية والجزائرية حول هذا الموضوع منذ بداية الأزمة الدبلوماسية المفتوحة بين تونس والمغرب بعد دعوة قيس سعيد لرئيس البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى المنتدى الاقتصادي الياباني الأفريقي(تيكاد 8) الذي انعقد في 27 و 28 أغسطس/آب المنصرم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه رغبة منها في استمرار إشعال هذه الأزمة، تأمل الجزائر العاصمة في إقناع تونس بالتوافق بشكل نهائي مع مواقفها المؤيدة لجبهة البوليساريو وتصعيد الضغط الدبلوماسي والسياسي للحصول على ما يوصف وراء كواليس النظام الجزائري بأنه “انتصار رائع على المغرب"

وكان المغرب قرر، استدعاء سفيره في تونس للتشاور عقب استقبال الرئيس قيس سعيد، رئيس البوليساريو، على هامش قمة "تيكاد 8"، ونددت بما أسمته “استمرار المواقف العدائية لتونس وتصرفاتها السلبية التي تضاعفت مؤخراً بشكل صارخ تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا”.

في ما أعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان 27 من أغسطس/آب المنصرم، عن “استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية: مؤكدة أن دعوة البوليساريو للمشاركة جاءت من جانب الاتحاد الإفريقي.

ومن جهته جدد وزير الشؤون الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الجمعة المنصرم، تأكيد موقف بلاده التي لا تعترف بالصحراء كدولة، وقد تم التعبير عنه بوضوح خلال قمة "تيكاد 8"،معبرا عن أسفه لعدم مشاركة المغرب في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بتونس.