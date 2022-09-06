الجزائر تؤكد إرسال مبعوث خاص لدعوة المغرب للقمة العربية

وقالت الصحيفة "سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا "

كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر شرعت في إرسال الدعوات إلى الدول الأعضاء للحضور في قمة الجامعة العربية، المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن "الجزائر ستقوم بإرسال مبعوث خاص لتقديم دعوة المشاركة إلى المغرب".

وقالت الصحيفة سالفة الذكر، إن "مشاركة المغرب في هذه القمة أثارت الكثير من الحيرة، لهذا يجب التنويه أنه وفق القاعدة المعمول بها سترسل الجزائر مبعوثا خاصا للمملكة المغربية وهو ما يعتبر واجبا أخلاقيا وسياسيا يستلزم معاملة جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، لأن الأمر لا يتعلق بالعلاقات الثنائية بل بعلاقات متعددة الأطراف".

وفي نفس السياق، أكدت الصحيفة، أن " الدعوات الأولى سلمها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى كل من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الثلاثاء في القاهرة".

وأضافت الصحيفة، أن "عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أكدا حضورهما في القمة".

وتابعت الصحيفة، أنه "بهذا تكون الجزائر قد رفعت الحرج عليها وعلى الدول الأعضاء سواء بالموافقة أو رفض طلب الاستقبال الذي سترسله الجزائر".

ومن جانب آخر، كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، كان قد أكد بعد مشاورات جرت بينه وبين نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية"، في ما كشفت الخارجية الجزائرية، أن سوريا لن تكون حاضرة في القمة العربية المقبلة التي تعتزم الجزائر تنظيمها.