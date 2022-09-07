مصر تنسحب من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية رفضا لرئاسة مندوبة ليبيا الجلسة والأخيرة ترد بأنه "قرار مخالف لميثاق الجامعة"

أكدت نجلاء المنقوش، أنها تحترم موقف نظيرها المصري، وأن ذلك الموقف "لا يمثل وجهة نظر بعض الزملاء الآخرين"

أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، انسحابها من الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، احتجاجا على تولي وزيرة الخارجية في حكومة عبد الحميد دبيبة الليبية، نجلاء المنقوش، رئاسة الاجتماع، فيما وصفت الأخيرة أن "هذا الإنسحابت مخالف لميثاق جامعة الدول العربية ولقرارات مجلس الأمن".

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن "سبب مغادرة جاء تحفظا على تولي مسؤولة في حكومة منتهية ولايتها رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب"، حسب موقع فرانس24.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنها تحترم موقف نظيرها المصري، وأن ذلك الموقف "لا يمثل وجهة نظر بعض الزملاء الآخرين ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قريب ويكون هناك نوع من الحوار حول هذه المسألة"، مشيرة إلى أن حضورها الإجتماع مدعوم دوليا عبر عدة اتفاقات بينها اتفاق باريس، واتفاق الصخيرات، وغيرها، وأضافت أن كل تلك المواثيق، "تقول إن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الانتقالية الأخيرة وصولا للانتخابات"، حسب موقع روسيا اليوم.

وجاء رد نجلاء المنقوش بعد ساعات على مغادرة الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 158، تزامنا مع تولي المنقوش رئاسة المجلس، ولمدة 6 أشهر قادمة.

وكانت وكالة الأنباء المصرية قد ذكرت الإثنين الماضي أن "الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اعترضت على رئاسة ما يسمى "حكومة الوحدة الوطنية" الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري".