تم ترميمه بمبادرة من الجماعة الإسرائيلية بطنجة، وبدعم من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة

فتح الكنيس اليهودي "كهال"(تأسس عام 1824) بالمدينة العتيقة أصيلة(شمال المغرب) ابوابه للزوار بعد اعادة ترميمه بمبادرة من الجماعة الإسرائيلية بطنجة، وبدعم من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة كما تمت زيارة حمام فران اليهود، الذي تم إنشاؤه سنة 1866.

ويوجد الكنيس "كهال" بالمدينة العتيقة لأصيلة بشارع التجارة الشهير باسم “الخرازين”، الذي يعتبر أحد الأحياء الأكثر شهرة بالمدينة. موضوع أشغال تأهيل وتثمين استغرقت مدة 8 أشهر، حضر الافتتاح حضور من أفراد الجماعة الإسرائيلية بطنجة والطائفة اليهودية بأصيلة.

وأكد نائب رئيس الجماعة الإسرائيلية بطنجة آرون أبيكزر، أن "هذه المباني التي كانت متداعية تماما أعيد تأهيلها في إطار مشروع يروم الحفاظ على التراث اليهودي لجهة الشمال بشكل عام، وأصيلة على وجه الخصوص، من أجل نقلها إلى الأجيال المقبلة، مبرزا الرعاية التي يحيط بها الملك محمد السادس الطائفة اليهودية"

من جهتها، أشارت، المكلفة بالحفاظ على التراث اليهودي بطنجة سونيا كوهن أزاكوري، إلى أنه "تم إنجاز وتمويل هذا المشروع من قبل الجماعة الإسرائيلية بطنجة، بدعم من ولاية الجهة" مسجلة أن "هذه المبادرة تروم الحفاظ على التراث الثقافي اليهودي"

وعلى هامش هذا الحفل المنظم من قبل مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي والجماعة الإسرائيلية بطنجة ومجلس الجماعات الإسرائيلية بالمغرب، تم القيام . كما نظم عرض فني قدمته فرقة للموسيقى الأندلسية.