المغرب يقبل استقبال مبعوث الرئيس الجزائري الذي يحمل دعوة لحضور القمة العربية

سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد السعودية والأردن؛ وسيسلم وزير الداخلية الدعوة لتونس وموريتنايا

أعلنت الخارجية المغربية في بيان ، اليوم الأربعاء، أن المغرب قرر استقبال المبعوث للرئيس الجزائري (وزير العدل الجزائريي) الذي يحمل دعوة للعاهل المغربي لحضور قمةجامعة الدول العربية المزمع تنظيمها في الجزائر .

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، أنه "سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب، بعد السعودية والأردن؛ في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة إلى تونس وموريتانيا"

وفي هذا السياق سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب، وفق بيان وزارة الخارجية المغربية

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت، في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر العاصمة في فاتح نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات إلى جميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.