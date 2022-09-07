جمهورية تشاد أبلغت المغرب عبر مذكرة شفوية، بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة في الصحراء

ذكرت وزارة الحارجية المغربية في بيان، اليوم الأربعاء، بأن "جمهورية تشاد أبلغت المغرب عبر مذكرة شفوية، بقرارها فتح قنصلية عامة لها قريبا بالداخلة، بالصحراء" ليرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء إلى 28 قنصلية منها (16 قنصلية) في الداخلة (12 قنصلية). في العيون.

وأشار البيان، إلى أنه "بحسب السلطات التشادية، فإن هذا القرار يندرج في إطار العلاقات الأخوية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة السيد محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس جمهورية تشاد” وتابع “قرار تشاد البلد الإفريقي الشقيق يؤكد ويعكس جودة العلاقات الثنائية، من خلال دعمه لسيادة المملكة على صحرائها ولوحدتها الترابية والوطنية”.

وكانت جمهورية الرأس الأخضر قد افتتحت نهاية الشهر المنصرم سفارتها بالرباط، خلال حفل ترأسه وزير الشؤون الخارجية للرأس الأخضر، ووزير الشؤون الخارجية المغربية،كما أعلن عن الافتتاح الوشيك لقنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة