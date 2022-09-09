البوليساريو تهدد بمهاجمة المشاركين في رالي إفريقيا البيئي 2022 وتحمل المغرب المسؤولية

حملت الجبهة المغرب"المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاتها المستمرة التي تقوض عملية السلام"

حذرت البوليساريو في بيان "المسؤولين عن رالي أفريقيا البيئي 2022، والمنافسين والجهات الراعية وجميع المشاركين وتحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي".وحملت الجبهة المغرب "المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تنجم عن استفزازاتها المستمرة التي تقوض بشكل خطير ليس فقط آفاق إطلاق عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة أصلاً، ولكن أيضا السلم والأمن في المنطقة بأسرها"

جاء تهديد البوليساريو بعدما قرر منظمو الرالي أن تكون الأقاليم الصحراوية جزءا من المسار مع استخدام البوابة الحدودية لمنطقة الكركارات من أجل الانتقال إلى موريتانيا، وقالت إنها "تحتفظ بالحق في استخدام جميع الوسائل المشروعة والرد بحزم على أي أعمال تهدف إلى المساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية"

وقالت الجبهة إنها تطلق "نداء عاجلا إلى جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن أي نشاط من أي نوع كان على أراضي الصحراء" وحذرت "المسؤولين عن سباق أفريقيا البيئي 2022، والمنافسين والجهات الراعية وجميع المشاركين وتحملهم مسؤولية العواقب التي قد تنجم عن دخولهم وعبورهم التراب الوطني الصحراوي".

وذكر بيان البوليساريو الذي نشرته على موقعها الرسمي، أن منطقة الصحراء، التي تصفها بـ "أراضي الجمهورية الصحراوية" بما في ذلك مجالاتها البرية والبحرية والجوية، "لا تزال منطقة حرب"، زاعمة أن المواجهات العسكرية مع الجيش المغربي مستمرة منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وهو تاريخ العملية الميدانية للقوات المسلحة الملكية، والتي انتهت باستعادة السيطرة على الطريق البري الوحيد الرابط بين المغرب وموريتانيا.

وكانت اللجنة المنظمة لرالي أفريقيا البيئي 2022، قد أعلنت أن مسار الرالي سينطلق من إمارة موناكو إلى ميناء سيت جنوب فرنسا، ومنه إلى مدينة الناظور التي ستكون أول محطة في المغرب، قبل أن يتوجه المشاركون في المحطات الموالية إلى بوسعيد وتاغونيت وأسا ورمز الكبير، خلال الفترة ما بين 18 و22 أكتوبر/تشرين الثاني، واليوم الموالي سيصلون إلى مدينة الداخلة، قبل أن يعبروا إلى موريتانيا في 24 أكتوبر عبر معبر الكركارات الذي أمنته القوات المغربية منذ نحو سنتين، ومنها إلى السينغال.