الاتحاد الإفريقي يمدد مهمة مبعوثه للسلام في إثيوبيا

جددت ثقتي الكاملة به وشجعته على مواصلة تعامله مع الطرفين والجهات الفاعلة الدولية للعمل من أجل السلام والمصالحة

أعلن الاتحاد الإفريقي السبت تمديد تفويض المبعوث الخاص للقرن الإفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، المكلف بمواصلة جهود السلام في إثيوبيا التي تجددت فيها المعارك الشهر الماضي بالرغم من هدنة أقرت في مارس/آذار.

وكتب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد على تويتر إثر لقائه أوباسانجو "جددت ثقتي الكاملة به وشجعته على مواصلة تعامله مع الطرفين والجهات الفاعلة الدولية للعمل من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا والمنطقة".

من جانبهم، يرفض متمردو تيغراي وساطة أوباسانجو لإنهاء الحرب بدعوى أن الأخير مقرب من الزعيم الأثيوبي. بينما شددت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد على أن أي محادثات مع المتمردين يجب أن تجري برعاية الاتحاد الإفريقي ومقره أديس أبابا.

كذلك التقى فقي المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي مايك هامر الذي يزور أديس أبابا و"اتفقا على ضرورة أن يدعم الشركاء الدوليون العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي مع الأطراف لإنهاء الصراع في إثيوبيا".

في السادس من نيسان/ أبريل، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في تقرير إلى أن القوات الأمنية الاثيوبية تورطت مع حلفائها في "تطهير عرقي" وانتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.