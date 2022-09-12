المفتش العام للقوات المسلحة المغربية يصل إلى إسرائيل للمشاركة في مؤتمر دولي حول التجديد والتحديث العسكري

" يرتقب أن تجري محادثات ولقاءات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي"

من المتوقع أن يصل، اليوم الإثنين، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، قائد المنطقة الجنوبية فاروق بلخير، مرفوقا بوفد عسكري هام، إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري الدولي، الذي ينعقد ما بين 12 و15 سبتمبر/أيلول الجاري في تل أبيب.

وأشار بيان القوات المسلحة الملكية المغربية إلى أن "هذه المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع، تندرج ضمن إطار متعدد الأطراف يروم تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة، كما تهدف هذه المشاركة، يوضح المصدر ذاته، إلى إرساء أسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري"

وأكد البيان "على هامش المؤتمر، يرتقب أن تجري محادثات ولقاءات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي" وسيشارك في هذه المؤتمر 25 بعثة عسكرية، إضافة إلى 9 من قادة جيوش العالم، بالإضافة إلى 200 من قياديي الجيوش “رفيعي المستوى”، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه الزيارة غير مسبوقة من هذا المستوى يقوم بها مسؤول عسكري مغربي، بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى تل أبيب، في زيارة

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أكد على أن "المؤتمر سيستمر لمدة اسبوع، وسيتناول آليات التغيير والابتكار التي يشهدها ميدان المعركة الحديثة بالتركيز على: الدفاع المتعدد الأبعاد، الولوج البري المتعدد الأبعاد، الضربات المتعددة الأبعاد، إدارة الطيف العسكري - سبكتروم، السايبر البحث والأساليب".

وأضاف أدرعي أن "التطور والتجدد العسكري سيكونان من صلب أعمال المؤتمر الدولي"، الذي من شأنه بحسبه "أن يعزز الشرعية الدولية في مجال توسيع حرية العمل وخلق عمق استراتيجي مع ابراز اسرائيل كقوة إقليمية وجسر تلاقي بين الثقافات ضف إلى كونها مورد مهم في مجال الابتكار والأمن المحلي والدولي".