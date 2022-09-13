المغرب يعتزم إطلاق مشروع زراعي"52 كيلومترا مربع" بـ 213 مليون دولار في الصحراء

تحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب الداخلة والدولة ستمول المشروع بنسبة 77 بالمئة

يسعى المغرب إلى اجتذاب مستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء لتحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة والتي يتم ريها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

وكانت وزارة الفلاحة المغربية، قد أطلقت مناقصة لتحويل 52 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف. وستمول الدولة المشروع بنسبة 77 بالمئة في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء بما يتضمن تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار.

وتمت الموافقة العام المنصرم على محطة تحلية المياه التي تعمل بطاقة الرياح في إطار سلسلة أوسع نطاقا من المشروعات التي تهدف لمواجهة شح المياه الذي يلحق أضرارا بالناتج الزراعي المغربي.