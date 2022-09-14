كينيا تسحب اعترافها بالبوليساريو وتفتتح قريبا سفارة بالرباط

الرئيس الكيني "كينيا تلغي اعترافها بالجمهورية الصحراوية وتبدأ خطوات لإنهاء وجود الكيان في البلاد."

أعلن الرئيس الكيني الجديد ويليام صامويل روتو، اليوم الأربعاء، عن سحب بلاده اعترافها بالبوليساريو بعد استقباله لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في القصر الرئاسي بنيروبي، وقال:""كينيا تلغي اعترافها بالجمهورية الصحراوية وتبدأ خطوات لإنهاء وجود الكيان في البلاد".

وقال الرئيس الجديد لكينيا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر هذا اليوم، في تغريدة بأنه تلقى "رسالى تهنئة من جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تنصيبه رئيسا للبلاد"، مضيفا في تغريدته "كينيا تلغي اعترافها بالجمهورية الصحراوية وتبدأ خطوات لإنهاء وجود الكيان في البلاد."

وجاء هذا الإعلان من طرف الرئيسي الكيني، بالرغم من حضور رئيس جبهة البوليساريو ابراهيم غالي في حفل تنصيب روتو رئيسا للبلاد في حفل ضخم أقيم في ملعب لكرة القدم بالعاصمة نيروبي، أمس الثلاثا، وقد أعلنت الجبهة الانفصالية عبر وكالتها الرسمية مشركة زعيمها في هذا الحفل.

وأفاد بيان مشترك أورد الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا أنه “احتراما لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلا وحيدا يقوم على الوحدة الترابية للمغرب” من أجل تسوية هذا النزاع.

وأضاف المصدر ذاته أن “كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء”.

وفي السياق يتوقع أنه بعد هذا التغريدة التي أطلقها رئيس كينيا الجديد، أن تشرع الحكومة الكينية الجديدة في طرد الممثلين الذين يمثلون الجبهة الانفصالية في كينيا، مثل المسؤول الدبلوماسي الذي تعتبره البوليساريو سفيرا لها في نيروبي.