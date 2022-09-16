تقرير: خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب نحو التزويد الطاقي لغرب إفريقيا وأوروبا

تتوفر نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 مليار قدم مكعب، معظمها غير مستغل.

أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن اتفاقية خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الموقعة في الرباط، تمهد الطريق لتزويد غرب إفريقيا وأوروبا بالطاقة "التي تتوق بشكل متزايد لمصادر جديدة للغاز"، لا سيما في أعقاب الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال التقرير إنه من "المتوقع أن يضمن خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر إمدادات بالغاز للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) التي تضم 15 دولة، والتي وقعت أيضا على الاتفاقية، بالإضافة إلى إسبانيا وباقي دول أوروبا"

وسيمتد خط أنبوب الغاز الاستراتيجي نيجيريا-المغرب، الذي يعد ثمرة رؤية العاهل المغربي والرئيس النيجيري على طول ساحل غرب إفريقيا من نيجيريا، وسيمر عبر البنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب ثم إلى أوروبا.

وتتوفر نيجيريا على أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 مليار قدم مكعب، معظمها غير مستغل.