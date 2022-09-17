مسرح يافا العربي العبري بإسرائيل يختتم عروضه في المغرب

الفرق الإسرائيلية اختتمت عروضها التي بدأتها الأربعاء الماضي، بمسرحية "بابا عجيبا"

أفادت وكالة الاناضول التركية، أن فرق مسرحية إسرائيلية اختتمت أمس الجمعة عروضها على مسرح محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط.

وقالت الوكالة، إن :الفرق الإسرائيلية اختتمت عروضها التي بدأتها الأربعاء الماضي، بمسرحية "بابا عجيبا" للمخرج حانا فازانا كرونفالد"، مشيرة إلى أن "المسرحية شهدت حضور عدد من الفنانين والممثلين المغاربة".

وبحسب لموقع الإلكتروني للمسرح، فإن العروض "تأتي في إطار المنتدى الدولي للتعاون الثقافي المغربي الإفريقي والمجموعة الثقافية الرباط ـ يافا"، مردفا أن "العروض التي تقام لأول مرة في المغرب، تهدف للتعريف بمسرح يافا العربي العبري".

وكان مسرح يافا العربي العبري بإسرائيل، قد قدم الأربعاء الماضي، مسرحية" أم كلثوم" على مسرح محمد الخامس بالرباط، وهو الأول له ضمن سلسلة من ثلاثة عروض تنظم على مدى ثلاثة أيام بمبادرة من المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي، والمجموعة الثقافية الرباط-يافا.

كما تم تقديم المسرحية الثانية أمس الجمعة، بعنوان "بابا عجينا"، وتحكي قصة الطفلة ياميما من يافا، التي تشخص على الخشبة العديد من المواقف، والذكريات، الاصوات التي عاشتها خلال طفولتها، باللهجة المغربية الدارجة والتي تمثل لغتها الأم