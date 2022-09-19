المغرب: الطائفة اليهودي تحتفل بهيلولة الحاخام حاييم بينتو في مدينة الصويرة

هبوط الطائرة التي كانت تقلنا مطار الصويرة موكادور، كان حلما يتحقق من جديد. عاش المغرب، وليحفظ الله محمد السادس

احتفلت الطائفة اليهودية المغربية في مدينة الصويرة بهيلولة الحاخام حاييم بينتو، الموسم الديني الذي يقام سنويا، حيث توافد المئات من أفراد الطائفة من كل بقاع العالم للتلاقي من أجل الاحتفال بهذا الحدث الكبير في أجواء مطبوعة بالود والتآخي.

وتم تنظيم حفل ديني بمقبرة الحاخام حايم بينتو، حضره، على الخصوص، عامل الإقليم، عادل المالكي، وممثلو السلطات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبون محليون، إضافة إلى شخصيات أخرى، حيث "رفعت أكف الضراعة بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يحفظ الملك محمد السادس، وينعم عليه بالصحة والسعادة وطول العمر، وأن يكلل بالنجاح الأعمال التي يقوم بها لما فيه صالح الأمة"

ومن جهته الحاخام دافيد بينتو، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادته الغامرة واعتزازه الكبير بالتواجد مرة أخرى هذه السنة "في مدينتا التي رأينا فيها النور، الصويرة، بعد سنتين من الغياب بسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا" وتابع "هبوط الطائرة التي كانت تقلنا مطار الصويرة موكادور، كان حلما يتحقق من جديد. عاش المغرب، وليحفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس".وأضاف "كلنا أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. نحن عائلة ويمكننا بناء الكثير معا".

وأشاد الحاخام دافيد بينتو، الذي كان يتحدث أيضا بالمناسبة، بالاستقبال الحار الذي تم تخصيصه لأفراد الطائفة اليهودية المغربية، مؤكدا أن "كل واحد منا هنا هو سفير للمغرب عبر العالم".

إثر ذلك، شارك المحتفلون مع أفراد الطائفة اليهودية المغربية في حفل بهيج، عرف تقديم أغان وطنية وأخرى من الربيرتوار الموسيقي الشعبي الغني واليهودي-المغربي الأصيل.