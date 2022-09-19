محققون أمميون يتهمون حكومة إثيوبيا بارتكاب جرائم حرب في تيغراي

أعرب الخبراء عن قلقهم حيال استنتاجاتهم التي قالوا إنها "تعكس استقطابا عميقا وكراهية على أسس عرقية في أثيوبيا

أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى مخاوف تعززها أدلة حول تورط الحكومة الإثيوبية بجرائم ضد الإنسانية في تيغراي وحذّر مراقبون عاملون في المنظمة من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".

وفي تقريرها الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا بأنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقالت اللجنة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي وتضم ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين إن لديها "أسسا منطقية للاعتقاد بأنه، في عدة مناسبات، ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها إعدامات تعسفية وعمليات اغتصاب وعنف جنسي فضلا عن التجويع المتعمد.

وأشار الخبراء على وجه الخصوص إلى الوضع في تيغراي حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالي ستة ملايين شخص الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام، عدا عن فرض قيود مشددة على وصول الإغاثة في الوقت الذي نحو 90 في المئة من السكان هم في حاجة ماسة للمساعدات.

أعرب الخبراء عن قلقهم حيال استنتاجاتهم التي قالوا إنها "تعكس استقطابا عميقا وكراهية على أسس عرقية في إثيوبيا".وحذّر التقرير من أن "ذلك أدى إلى دوامة عنف شديد وانتقام مثيرة للقلق، وترفع درجة التهديد الوشيك من جرائم وحشية إضافية وأكثر وضوحا".

وخرج التقرير الذي سيرفع إلى مجلس حقوق الإنسان في 22 أيلول/سبتمبر بعدد من التوصيات تشمل دعوة لجميع أطراف النزاع إلى "التوقف فورا عن جميع الأعمال العدائية والانتهاكات بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".