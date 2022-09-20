الجزائر: انطلاق محاكمة سعيد بوتفليقة وعلي حداد في قضية قناة "الاستمرارية"و "التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات"

"استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال"

انطلقت، اليوم الثلاثاء، على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة سعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، المتابعين في ملف فساد يتعلق بقناة "الاستمرارية" والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أبريل/نيسان عام 2019

وبحسب موقع "الشروق "الجزائري يتابع سعيد بوتفليقة "بتهم استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، والإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد"

ويتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، "بجنح تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته"

وكان وكيل الجمهورية قد التمس في 30 مايو/أيار المنصرم، من القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار لكل واحد منهما إلى جانب منع حق الترشح لمدة 3 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي.

ومن جهته، أنكر سعيد بوتفليقة، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق جميع التهم الموجهة إليه، ونفى نفيا قاطعا علاقته بمجمع علي حداد، كما صرح سعيد أن تمويل الحملة الانتخابية لا أساس له من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية.

وفي السياق صرح علي حداد خلال استجوابه من طرف القاضي، أن شركة “MEDIA TEMPS”، مكلفة حسب القانون بنشر وتوزيع جريدتين يوميتين ناطقتين باللغة العربية والفرنسية، وأن هذه الشركة ليست لها علاقة مع القناتين التلفزيونيتين “الدزاير تي في والدزاير نيوز” الخاضعتين للقانون الأردني.