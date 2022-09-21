تقرير: دولة جنوب السودان تستأنف علاقاتها الديبلوماسية مع البوليساريو

إلتقى الوفد الممثل لجبهة البوليساريو، بوفد جمهورية جنوب السودان لتجسيد استئناف علاقاتهما الديبلوماسية

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الثلاثاء، أن جمهورية جنوب السودان قررت استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة البوليساريو.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان أوردته "وكالة الانباء الصحراوية" : أنه "على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلتقى الوفد الممثل لجبهة البوليساريو، بوفد جمهورية جنوب السودان لتجسيد الإرادة القوية للبلدين الشقيقين استئناف علاقاتهما الديبلوماسية تماشيا مع مبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي".

ومثل اللقاء من جانب جمهورية جنوب السودان، نائب الرئيس السيد حسين عبد الباقي اكون، والسفير الممثل الدائم بالأمم المتحدة السيد اكوآي بونا ملوال، والسيدة مرغاريت غابرييل شانغ مستشارة في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، فيما حضر في الجانب الآخر بمن يدعى "وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم"، و"ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد عمار" و"محمد زروك مسؤول قسم أمريكا اللاتينية و الكراييب"، و"ماء العينين سلامة نائب الممثل الدائم بالأمم المتحدة".

"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، هي دولة لديها اعتراف محدود وتطالب بالسيادة على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها والواقعة في المملكة المغربية، و أعلن عن قيامها من قبل جبهة الپوليساريو في 27 شباط /فبراير 1976، في بير لحلو.