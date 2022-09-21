اتحاد المحامين الجزائريين ينسحب من اجتماع عربي بلبنان بسبب ادراج "مغربية الصحراء"

"كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب في الجلسة الافتتاحية حول الصحراء تضمنت انحرافا بخوضه في مسائل غير مدرجة"

انسحب اتحاد المحامين الجزائريين من اجتماع عربي كان منعقدا، اليوم الأربعاء، في لبنان، بسبب تصريح ممثل مصر، المنتخب حديثا رئيسا لاتحاد المحامين العرب، الذي أكد ضمن كلمته مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن "ملف الصحراء لم يتم إدراجها في جدول الأعمال".

وبحسب ما أورده موقع"الشروق" الجزائري، قال رئيس الوفد الجزائري، إبراهيم طايري في بيان، بأن "كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب في الجلسة الافتتاحية حول الصحراء تضمنت انحرافا بخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول أشغال المؤتمر ولا هي من صميم أهداف اتحاد المحامين العرب”.

واعتبر البيان كلمة رئيس اتحاد المحامين العرب “سابقة خطيرة في تاريخ اتحاد المحامين العرب” وتوعد"بعرض الأمر على مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في اجتماعه المقبل”.

وبهذا الانسحاب تؤكد الجزائر على أنها طرف في النزاع وبأن كل ما قالته بأنها بعيدة عن ملف الصحراء وبأن صلب المشكلة بين المغرب وجبهة البوليساريو غير صحيحا.

جدير بالذكر أ، اتحاد المحامين العرب يؤكد في بياناته، على دعمه الكامل لسيادة المغرب على الصحراء، ورفضه لكل اعتداء على سيادتها.