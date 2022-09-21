المغرب: تنظيم ملتقى دولي حول الذاكرة وتاريخ اليهود بمدينة طنجة

يهدف الملقتى لإعادة تأهيل الثقافة اليهودية المغربية، والحفاظ على هذا المكون من ذاكرة المنطقة الشمالية.

احضنت مدينة طنجة (شمال المغرب) أول أمس، ملتقى دوليا حول الذاكرة وتاريخ اليهود وتحديد المهام المستقبلية لـجنة"CJNM" بمناسبة إنشاء مركز البحوث والمحفوظات حول الديانية اليهودية ويستمر على مدى ثلاثة ايام.

وتم الاجتماع بين أعضاء لجنة "CJNM"، وباحثين ومؤرخين وأكاديميين وعلماء مختصين في الديانة اليهودية والهجرة، وأعضاء الجماعة اليهودية بالمغرب والخارج. وقد كان هذا الاجتماع فرصة لزيارة أماكن تاريخية في كل من مدينة طنجة وأصيلة والعرائش، التي تشهد على تاريخ عمره آلاف السنين لأحفاد يهود من سكان الأندلس في هذه المنطقة من شمال المغرب.

وأشار بيان مجلس الجماعات اليهودية في المغرب إلى أن هذا اللقاء ينعقد بعد أيام قليلة من افتتاح المعبد المرمم الصايغ، وافتتاح متحف "بيت يهودا" بمدينة طنجة، بهدف إعادة تأهيل الثقافة اليهودية المغربية، والحفاظ على هذا المكون من ذاكرة المنطقة الشمالية.

ويتولى تدبير مركز الأبحاث والمحفوظات حول اليهودية في شمال المغرب لجنة تضم شخصيات بكل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وإسرائيل والولايات المتحدة والمغرب. ويعد هذا المركز وجه من أوجه مبادرات الجماعة اليهودية بالمغرب، بقيادة الجماعة اليهودية بطنجة ومؤسسة دونا وحاييم بنشيمول.

وسيكون مكتب الجماعة اليهودية بطنجة هو المقر الرئيسي للمركز، وستضم مكتبة ومكان إقامة مخصصين للباحثين. وستشمل مهمتها إجراء دراسات علمية، بالشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، بالتعاون مع باحثين مغاربة ودوليين بارزين، للتعريف بالجماعة وتقديمها بشكل أفضل إلى أوسع جمهور، في المغرب والخارج، المقيمين أو الزوار، وجميع الأديان.